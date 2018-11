POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard 09.11.-11.11.2018

Boppard (ots) - Verkehrsunfälle Über das Wochenende ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard insgesamt 5 Verkehrsunfälle mit Wild und 6 Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Glimpflich endete einer dieser Verkehrsunfälle am Samstagabend auf der L 209, Boppard. Ein Fahranfänger verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mit seinem Pkw. Während das Fahrzeug Totalschaden erlitt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht verletzt. Boppard-Holzfeld - Wohnungseinbruchsdiebstahl In Boppard-Holzfeld, Oberwies, wurde am Freitag, den 09.11.2018 durch unbekannte Täter über das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sämtliche Schränke wurden geöffnet und durchsucht. Das Stehlgut beläuft sich auf etwa 800 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: (06742) 809-0). Betrug Der Polizeiinspektion Boppard wurde über das Wochenende insgesamt 3 Betrugsanzeigen "Falscher Polizeibeamter" mitgeteilt, sowie 4 Betrugsanzeige durch social media und 1 Tankbetrug in Pfalzfeld.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag

Eva Fischer Dienstgruppe B, stellvertretende Dienstgruppenleiterin

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ Polizeiinspektion Boppard

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell