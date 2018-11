POL-PDKO: Lahnstein - Pressebericht für das Wochenende

Lahnstein (ots) - Sachbeschädigung

Am Samstag, den 10.11.2018, gegen 08.00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein ein in der Holzgasse in Lahnstein mit Schriftzeichen besprühtes Verkehrszeichen gemeldet. Ein dort befindliches Zeichen "verkehrsberuhigter Bereich" wurde mit mehreren verschnörkelten Buchstaben durch unbekannte Täter versehen. Der Tatzeitraum lässt sich aktuell nicht eingrenzen.

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Freitag, den 09.11.2018, gegen 16.45 Uhr in Lahnstein im NETTO-Markt in der Braubacher Straße 1. Im dortigen Kassenbereich wurde ein junger Mann ohne ersichtlichen Grund von einem Kunden geschlagen, woraufhin er sich zur Wehr setzte. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, sich unter Telefon 02621/ 9130 zu melden.

