Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Rentner Hilfe vorgetäuscht und dann bestohlen

Wermelskirchen (ots)

Ein junger Mann hat einem 88-Jährigen vorgegaukelt, ihn zu kennen, ihm zu helfen und ihm dann versucht zwei Jacken und eine Uhr zu verkaufen. Tatsächlich hat er den Wermelskirchener aber bestohlen.

Der Rentner kam am Donnerstag (11.04.), gegen 11:45 Uhr vom Frisör und wurde direkt in der Oberen Waldstraße von einem ihm unbekannten jungen Mann angesprochen. Angeblich würde man sich kennen, da die Eltern befreundet seien. Dann bot der Fremde seine Hilfe an und stützte den alten Mann, der beim Gehen ein wenig Probleme hatte. Zu Hause angekommen, bot der Fremde dem Rentner zwei Jacken günstig zum Verkauf an. Bereitwillig holte der 88-Jährige einen Umschlag mit Geldscheinen hervor, in den der Fremde auch gleich hinein griff und sich bediente. Dann wartete er mit einer Uhr in einem Kästchen auf. Auch das bot er zum Verkauf an. Während sich der Rentner die Uhr genauer anschaute, schaute der Fremde sich die Wohnung genauer an. Er öffnete ungefragt Schränke und Schubläden. Selbst nach mehrfacher Aufforderung ließ er die Finger nicht von den Möbeln. Erst als der alte Mann mit der Polizei drohte, schnappte sich der Fremde die Uhr und verschwand wieder. Der 88-Jährige musste feststellen, dass ihm mehrere hundert Euro fehlten.

Die Polizei stellte die vom Täter zurückgelassenen Jacken erst einmal bis zur Klärung ihrer Herkunft sicher, denn sie waren mit Original Verkaufsetiketten versehen.

Der Täter soll etwa 165 bis 170 cm groß sein. Er hatte schwarze Haare, trug eine graue Stoffkappe und graue Kleidung. Er sprach akzentfrei Deutsch, wirkte vom Aussehen aber Mitteleuropäisch.

Die Polizei bittet Zeugen, die von dem Mann ähnlich angesprochen wurden oder die ihn in Tatortnähe gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell