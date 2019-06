Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Neuer Mann im Führungstrio der Nienburger Polizei

(BER)Die Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg mit Sitz am Amalie-Thomas-Platz 1, hat seit dem 03. Juni einen neuen Leiter des Einsatzbereiches (LE). Marcel Bente heißt der neue Mann, der neben dem Leiter der PI, Frank Kreykenbohm und dem Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD), Andreas Tschirner, das Führungstrio für die Polizei der beiden Landkreise vervollständigt. Zunächst ist Polizeioberrat Bente abgeordnet, mit dem Ziel der Versetzung, ein üblicher Vorgang. Der Personalwechsel hängt zusammen mit der Pensionierung des langjährigen ZKD-Leiters, Thorsten Walter, der den Posten - gleichzeitig Vertreter des PI-Leiters - seit dem 15.11.2004 innehatte. Auf die Position wechselt nun Kriminaldirektor Andreas Tschirner, der zuvor den Einsatzbereich in Nienburg seit März 2018 leitete. Marcel Bente ist in der PI kein Unbekannter. Nach seiner Einstellung bei der Polizei 1999 war er in verschiedenen Funktionen bei unterschiedlichen heimischen Dienststellen tätig. Der 41-jährige aus Lüdersfeld im Landkreis Schaumburg versah zurückliegend Dienst im Einsatz - und Streifendienst in Nienburg und in Bad Nenndorf, erwarb erste Führungserfahrung als Dienstschichtleiter in Stolzenau und in Hameln sowie in den Stäben der PI und der Polizeidirektion in Göttingen. Nach Abgeschluß des Studiums an der Hochschule der Polizei übernahm er am 01.10.2015 als Polizeirat einen Dozentenposten an der Polizeiakademie in Nienburg. "Ich freue mich, dass ich nun sozusagen "nach Hause komme". Die PI Nienburg/Schaumburg ist meine Wunschdienststelle und ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen," beschreibt der neue LE seine Gefühle. Einen Besuch bei der PI Nienburg/Schaumburg durch den Polizeipräsidenten der PD Göttingen, Uwe Lührig und des Vizepräsidenten, Bernd Wiesendorf, nutzen der Behördenleiter und sein Vertreter, um den beiden neuen Dienstzweigleitern gemeinsam mit dem PI-Leiter zu gratulieren. "Wir wünschen dem neuen LE alles Gute und immer ein glückliches Händchen für die vor ihm liegenden Aufgaben," fasst Pressesprecher Axel Bergmann die Wünsche vieler seiner Kolleginnen und Kollegen zusammen.

