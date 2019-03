Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter Autofahrer übersieht Kleinkraftrad - Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Ein unbekannter Autofahrer übersah vermutlich am Freitagnachmittag (15. März) ein Kleinkraftrad auf der Stolbergstraße. Gegen 16 Uhr befuhr der 57-jährige Rollerfahrer die Stolbergstraße in Richtung Leimgardtsfeld. Er wollte über den Kreuzungsbereich hinweg, weiter geradeaus in Richtung Heegstraße fahren. Ein schwarzer Pkw kam ihm entgegen und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links auf die Theodor-Hartz-Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer des schwarzen Wagens vermutlich den 57-Jährigen, sodass dieser stark abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Vollbremsung stürzte er zu Boden, verletzte sich schwer und wird stationär im Krankenhaus behandelt. Der Autofahrer hingegen setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat der Autofahrer des schwarzen Fahrzeugs den Rollerfahrer tatsächlich übersehen. Die Polizei bittet daher den Fahrer selbst sich zu melden und sucht nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 3 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

