Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle

Mayen, Virchowstraße (ots)

Am 02.07.2019, wurde in der Zeit von 12:30 h - 13:30 h, in der Virchowstraße, aufgrund von Bürgerbeschwerden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In dieser Straße sind maximal 30 km/h erlaubt. Es wurden insgesamt 37 Fahrzeuge gemessen, es kam zu 6 Verwarnungen und in 2 Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 59 km/h gemessen, hier ist ein Bußgeld von 100.- EUR fällig, zudem erhält der Fahrzeugführer 1 Punkt in Flensburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell