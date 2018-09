POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop, BAB 23 / 50-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 11.09.18, kam es auf der BAB 23 bei Klein Offenseth-Sparrieshoop zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 50-Jährige verstarb. Ein 29-Jähriger aus Hamburg befuhr mit einem Fiat Ducato den linken Fahrstreifen der BAB 23 in Richtung Norden. Gegen 20:30 Uhr erkannte er ein Stauende zu spät. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte hierbei aber mit einem Smart, der aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen zum Liegen gekommen war. Eine 50-Jährige aus dem Kreis Dithmarschen, die in dem Smart saß und auf den Abschleppdienst wartete, wurde durch die Wucht des Aufpralles so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 29-Jährige erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste in Fahrtrichtung Norden bis 23:38 Uhr voll gesperrt werden. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

