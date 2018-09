POL-SE: Horst (Holstein), BAB 23 / 49-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 11.09.18, kam es auf der BAB 23 bei Horst zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 49-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Steinburg befuhr mit seinem 3er-BMW die BAB 23 in Richtung Norden. Gegen 17:40 Uhr fuhr er auf Höhe des Parkplatzes Steinburg mit einer Geschwindigkeit von etwa 140 km/h auf die Hinterseite des vor ihm fahrenden VW Golfs. Der 49-Jährige Fahrer des VWs, der ebenfalls aus dem Kreis Steinburg kommt, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht werden. Der 21-Jährige konnte seinen BMW auf den Seitenstreifen anhalten. Er blieb unverletzt. Als Unfallursache vermutete er an der Unfallstelle einen Sekundenschlaf. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Unfallstelle wurde für etwa drei Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschäden und mussten abgeschleppt werden.

