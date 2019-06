Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Möhnesee (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 66-jährige Soesterin mit ihrem Auto den Stockumer Damm in Richtung Soest. Nach dem sie an der vorfahrtberechtigten Seeuferstraße angehalten hatte, setzte sie ihre Fahrt in Richtung Biberstraße fort. Hierbei hatte sie einen von links kommenden, 52-jährigen Motorradfahrer aus Ennigerloh nicht bemerkt. Dieser versuchte noch erfolglos, durch ein Ausweichmanöver, einen Zusammenstoß mit der Autofahrerin zu vermeiden. Nach der Kollision stürzte er, wobei der sich leicht verletzte. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in das Klinikum der Stadt Soest gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. (reh)

