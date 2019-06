Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin leicht verletzt

Soest (ots)

Eine 82-jährige Soester Fahrradfahrerin wurde am Sonntag, gegen 13.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Ulricherstraße / Paulistraße leicht verletzt. Die Soesterin befuhr mit ihrem Rad die Ulricherstraße in Richtung Ulrichertor. An der Paulistraße bog sie nach rechts in diese ein und stieß mit einem ihr entgegenkommenden 55-jährigen Autofahrer aus Münster zusammen. Ob dieser zu weit links fuhr oder die Dame zu weit in der Mitte der Fahrbahn fuhr ist unklar. Durch den Zusammenstoß fiel die Frau hin und verletzte sich leicht. Sie wollte eigenständig das Krankenhaus aufsuchen. (reh)

