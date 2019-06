Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fernseher und Türglasscheibe entwendet

Werl (ots)

Ein unbekannter Täter drang in der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag, gegen 10 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Soester Straße in Werl ein. Um in die Wohnung zu gelangen wurde das Kabelschloss eines vorgelagerten Schuppens durchtrennt. Hierdurch gelangte der Täter an das Badezimmerfenster, welches er öffnen konnte. Aus der Wohnung entwendete er einen Fernseher und eine Türglasscheibe. Anschließend verließ er die Wohnung wieder durch die Wohnungstür. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

