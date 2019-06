Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl an Kfz Landau, Hamburger Straße 47, 20.06.2019, 12:30 Uhr - 21.06.2019, 08:30 Uhr

Landau (ots)

Die Geschädigte teilte der Polizei in Landau mit, dass das Lenkradschloss ihres Rollers, Kymco, Agility Carry aufgebrochen wurde. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass das Steuerelement entwendet wurde. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hinweise an die Polizei in Landau unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell