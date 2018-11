POL-PDLD: Germersheim: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Germersheim (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 07.45 bis 16.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße in Germersheim einzubrechen. Der Versuch im Erdgeschoss über den Balkon den Rollladen eines Fensters hochzudrücken misslang ebenso wie das Aufhebeln der Wohnungstür. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Zeugenhinweise werden von der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 entgegengenommen.

