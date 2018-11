POL-PDLD: Bad Bergzabern: Verkehrskontrollen

Bad Bergzabern (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern führten am Dienstagnachmittag in der Ortsdurchfahrt von Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle durch. Der Hauptaugenmerk lag auf ordnungsgemäße Beleuchtung der Fahrzeuge und vorschriftsmäßige Bereifung. Fünf Fahrzeugführer mussten wegen defekter Beleuchtung beanstandet werden. Drei weitere Fahrzeugführer wurden wegen abgelaufenem TÜV sanktioniert und vier Andere hatten die vorgeschriebenen Dokumente nicht dabei. Außerdem stellte man ein Verstoß gegen das Handyverbot, ein Gurtverstoß und ein Fahrzeug fest, an welchem beide Hinterreifen abgefahren waren. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass eine ordentliche Beleuchtung gerade in der dunklen Jahreszeit von enormer Bedeutung ist und bittet die Autofahrer um regelmäßige Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen und auch der ordentlichen Bereifung. Bereits am Vormittag hatten Beamte der Inspektion gezielt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei wurden vier Autolenker bei Verstoß gegen ein Durchfahrtsverbot ertappt und mit Verwarnungsgeldern belegt. Außerdem wurden diverse Mängelberichte ausgefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell