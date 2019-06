Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg - Ungebetener Besucher

Edenkoben (ots)

Die Rhodterin wurde in der Samstagnacht, gegen 4 Uhr durch lautstarkes Klopfen und Klingeln an ihrer Haustür geweckt. Der Unbekannte sorgte nicht nur für Radau, sondern trampelte den Grundstückszaun nieder und beschädigte eine Steckdose an der Garage.

