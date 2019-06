Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem vor dem Anwesen Maxburgring 38 in Bad Bergzabern abgestellten PKW beide Außenspiegel beschädigt. Dem Schadensbild nach wurden die Außenspiegel vermutlich von einer bislang unbekannten Person mutwillig abgetreten. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ebenfalls im Maxburgring wurde ein weiterer PKW, ein Ford Fiesta, gleich zweimal mutwillig beschädigt. Während zwischen Mittwoch, dem 19.06.19, und Freitag, dem 21.06.19, der rechte Vorderreifen zerstochen wurde, haben bislang Unbekannte nun in der Nacht von Freitag auf Samstag die Frontscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Auch hier dürfte sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340.

