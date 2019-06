Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibenhardt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Scheibenhardt (ots)

Am 21.06.2019 befährt ein 59-jähriger Pkw-Fahrer die L 545 in Fahrtrichtung Scheibenhardt. Auf Höhe des Sportplatzes streifte der 59-jährige Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden Pkw mit dem Außenspiegel. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 59-jährigen Pkw-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Telefon: 07271-92210

www.piwoerth@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell