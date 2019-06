Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Kein Diebstahl !

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 21.‎06.‎2019‎:

Bereits am Mittwoch, den 19.06.2019 gegen 07:20 Uhr meldete ein Geschädigter aus Landau seinen PKW, einen Audi, bei der Polizei als gestohlen. Er habe sein Fahrzeug in der Neustadter Straße am Vorabend abgestellt und jetzt sei er verschwunden. Gegen 14.00 Uhr meldete sich die Lebensgefährtin des Geschädigten und erklärte, dass sie das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines angrenzenden Supermarktes aufgefunden habe. In einer durchgeführten Nachvernehmung ergab es sich, dass der Geschädigte am Vortag wohl dort zum Einkaufen gewesen war. Danach sei er direkt nach Hause gelaufen und habe seinen PKW total vergessen.

Die Fahndung wurde gelöscht und die Strafanzeige zurückgenommen, da erkennbar keine Straftat vorlag.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell