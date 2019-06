Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau(Pfalz)/Blumberg(Schwarzwald): Täterfestnahme

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 21.‎06.‎2019‎:

Ein Bauunternehmer aus Landau verlieh bereits im April 2019 einem 49-jährigen Subunternehmen seinen PKW für seine Tätigkeit auf verschiedenen Baustellen. Entgegen der Absprache behielt der Tatverdächtige den PKW auch nach dem 02. Mai 2019 und war mit unbekanntem Ziel verschwunden. Er erstattete Strafanzeige wegen Unterschlagung. In Zusammenarbeit mit dem Geschädigten konnte der Aufenthaltsort im Schwarzwald ermittelt werden. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Tatverdächtigen sieben Haftbefehle wegen nicht bezahlter Geldstrafen vorlagen. Die zuständige Polizei Blumberg konnte den Verdächtigen in Blumberg festnehmen. Da dieser die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, kam er in die Justizvollzugsanstalt nach Villingen-Schwenningen. Das unterschlagene Fahrzeug konnte ebenfalls in Blumberg sichergestellt werden.

