Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Körperverletzung durch Fingerbiss

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Mit 1,77 Promille urinierte gestern Abend (19.06.2019, 19.30 Uhr) ein 38-jähriger Mann beim "Owwergässer Weinfest" an die Wand in einem Innenhof in der Klosterstraße. Er wurde von einem Verantwortlichen angesprochen und auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Mit einem Regenschirm bewaffnet wollte der 38-Jährige auf sein Gegenüber losgehen. Der wiederum wollte keinen Ärger und redete dem Fremden gut zu. Er legte den Arm um seine Schulter und führte ihn aus dem Innenhof. Dabei biss ihm der Betrunkene in den linken Zeigefinger. Jetzt muss er sich wegen einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung verantworten. Er erhielt einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell