Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrolle

Bad Bergzabern (ots)

Am 20.06.19, zwischen 20:30 Uhr und 21:15, wurde am Kreisel in der Kapeller Straße, eine Verkehrskontrolle durchgeführt und 21 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. 7 Fahrzeugführer mussten beanstandet werden, weil sie beim Verlassen des Kreisel, den Fahrtrichtungsanzeiger nicht betätigt hatten. Ein Pkw-Fahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell