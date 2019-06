Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brummifahrer missachtet Nachtfahrverbot

B10/Birkweiler (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2019 wurde gegen 23:39 Uhr der Fahrer eines rumänischen Sattelzugs auf der B10, Richtung Pirmasens, in Höhe Godramstein festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die Weiterfahrt auf der B10 wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 EUR einbehalten.

