POL-PDLD: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 28 jähriger Motorradfahrer am Mittwoch, 19.06.2019 gegen 17:00 Uhr in einer Linkskurve auf der L 538 zwischen Schwegenheim und Gommersheim die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 2500 EUR.

