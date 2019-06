Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rollerfahrer nach Unfall verletzt

K6/Venningen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Roller am Mittwoch, 19.06.2019 gegen 10:25 Uhr wurde ein 66 jähriger Rollerfahrer leicht verletzt. Dieser befuhr den Kreisverkehr in Venningen, als ihm von einer 61 jährigen Pkw-Fahrerin, die von der Hauptstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte, die Vorfahrt genommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1800 EUR.

