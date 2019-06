Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aufgefahren

Bad Bergzabern (ots)

Ein 24 Jahre alter PKW Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug am 19.06.19, gg. 19:00 Uhr, die Kapeller Straße in Richtung Kapellen. Als eine vorausfahrende PKW Fahrerin an der dortigen Einfahrt zum Markt anhalten musste, fuhr der nachfolgende PKW Fahrer auf. Hierbei wurde ein 29 Jahre alter Mitfahrer im vorausfahrenden PKW leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell