Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Nordring/Am Kronwerk, 18.6.2019, 08.00 Uhr Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 18.6.2019, gegen 08.00 Uhr in Landau am Kreisverkehr Nordring/Am Kronwerk/An 44. Ein in Richtung Osten in den Kreisverkehr einfahrender 64-jähriger Pkw-Fahrer missachte die Vorfahrt der im Kreisverkehr fahrenden 46-jährigen Radfahrerin. Durch die Kollision wurde die Radfahrerin schwer verletzt und wurde nach notärztlicher Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Notärztin jedoch nicht. Am Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 650EUR. Für die Versorgung des Unfallopfers und die Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

