Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Neun LKW-Fahrer - darunter ein Fahrer mit Gefahrgut - und vier Autofahrer wurden gestern Morgen auf der A 65 sanktioniert, weil sie während der Fahrt telefonierten. Auf alle Fahrer kommt ein Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei zu. Bei der Kontrolle verhielt sich eine 41-jährige Autofahrerin völlig aufständisch und sah ihr Fehlverhalten nicht ein. In diesem Fall wird die zuständige Führerscheinstelle zum Zwecke der Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr informiert. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Ablenkung - insbesondere das Nutzen von Handy - sind auffällig. Wer mit 50 km/h unterwegs und eine Sekunde abgelenkt ist, legt ein "Blindflug" von 14 Metern hin. Vier Kontrollaufforderungen wurden ausgestellt, weil die Fahrer keinen Führerschein mitführten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell