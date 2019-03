Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: EDEKA Nord übergibt Schecks an die Jugendfeuerwehr

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Erfolgreiche EDEKA-Feuerwehr-Mettwurst-Aktion 2018

44.640 Euro - das ist die stolze Bilanz aus dem Verkauf der "EDEKA Feuerwehr-Mettwurst", die von Oktober bis Dezember letzten Jahres rund 700 EDEKA-Märkten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie im nördlichen Niedersachsen und Brandenburg verkauft wurde. Der Erlös von einem Euro je Wurst soll helfen, Maßnahmen der Nachwuchsgewinnung in den Jugend- und Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuer-wehren zu finanzieren, um so das flächendeckende Sicherheitsnetz der Feuerwehren zu erhalten.

Am Mittwoch, den 20. März 2019, nahmen die Vertreter der fünf norddeutschen Landesfeuerwehrverbände auf der internen EDEKA Nord Frühjahrsmesse in den Holstenhallen Neumünster Schecks im Gesamtwert von 44.640 Euro aus den Händen von Martin Steinmetz (Geschäftsführer EDEKA Nord) und Stephan Weber (Geschäftsführer Fleischwerk EDEKA Nord) entgegen. Mit dabei war auch Landtagspräsident Klaus Schlie, der als Schirmherr der Aktion besonders lobende Worte für das soziale Engagement von EDEKA Nord fand: "Der Dienst in einer Freiwilligen Feuerwehr muss mehr und mehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe erkannt und in das Bewusstsein der Menschen transportiert werden. Mit dem Geld lassen sich erneut hervorragende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit umsetzen. EDEKA Nord ist daher ein Vorbild für die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung." Zudem sei die Mitgliedschaft in einer Jugendfeuerwehr der ideale Einstieg für eine Bindung zum Ehrenamt. Angesichts der demografischen Entwicklung sei dies besonders wichtig, so der Landtagspräsident. Wie sehr dieser sich dem "Mettwurst-Projekt" verbunden fühlt, zeigt seine spontane Idee, sich in der kommenden Saison an mindestens fünf Terminen im Land selbst in den Dienst der Sache zu stellen und gemeinsame Maßnahmen zwischen Feuerwehr und EDEKA-Kaufleuten vor Ort zu unterstützen. "Und meine fünf Innenministerkollegen im Bereich der EDEKA-Nord werde ich auch versuchen, davon zu überzeugen", versprach Schlie unter Beifall der Gäste.

"Wir freuen uns, dass wir die freiwilligen Feuerwehren mit unserer Aktion seit Jahren so erfolgreich unterstützen können", sagte Martin Steinmetz und kündigte an, dass die Aktion im vierten Quartal 2019 Mal wiederholt werde. Da auch EDEKA Nord sich der ländlichen Fläche besonders verbunden fühle, sei man die Partnerschaft mit den Landesfeuerwehrverbänden eingegangen. "So helfen wir, ein Stück Heimat zu sichern", erklärte Steinmetz vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem befürchteten Rückgang der zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte in den kommenden Jahren.

Die Gesamtspendensumme in Höhe von 44.640 Euro gliedert sich wie folgt: - Schleswig-Holstein: 26.420 Euro - Mecklenburg-Vorpommern: 7.740 Euro - Niedersachsen: 5.970 Euro - Hamburg: 3.410 Euro - Brandenburg: 1.100 Euro

Die durch die "EDEKA-Feuerwehr-Mettwurst" in den vergangenen Jahren generierten Mittel wurden bereits effektiv eingesetzt. In Schleswig-Holstein wurden in den Vorjahren u.a. Fortbildungen für modernes Mitgliedermarketing veranstaltet. Zudem fliessen Mittel in ein Landeszeltlager mit über 700 Teilnehmern und u.a. in Seminare zur Menschenführung und Motivation.

"Der Nachwuchswerbung gilt unser besonderes Augenmerk in der Zukunft. Aber gute Ideen umzusetzen kostet Geld", stellten Landesbrandmeister Frank Homrich und Landesjugend-feuerwehrwart Dirk Tschechne fest. Homrich: "Mit einem Partner wie EDEKA Nord an unse-rer Seite lassen sich unsere Zukunftsaufgaben viel besser angehen."

Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell