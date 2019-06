Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Rollerfahrer gesucht

Rülzheim (ots)

Ein Schaden in Höhe von 1500 EUR ist die Folge einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in Rülzheim. Eine 18 - jährige Autofahrerin war in der Straße Alte Mühlgasse unterwegs und musste verkehrsbedingt ihr Fahrzeug an der Einmündung zur Westendstraße abbremsen, als ihr ein Rollerfahrer auffuhr. Im Anschluss fuhr der Rollerfahrer in unbekannte Richtung davon. Der Zweiradfahrer wird wie folgt beschrieben: - 16 bis 20 Jahre alt, männlich, Brille, blaue Jeans, helles T - Shirt. Die Farbe des Rollers war silber. Weiterhin saß noch ein Sozius auf dem Roller, welcher ebenfalls als relativ jung, ca. 16 Jahre alt beschrieben wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell