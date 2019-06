Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Gasaustritt in der Helmbachstraße

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 18.‎06.‎2019‎ :

Die Rettungsleitstelle informierte am 18.06.2019 gegen 11:30 Uhr die Polizei über einen Gasaustritt in der Helmbachstraße in Landau. Im leerstehenden Teil eines ehemaligen Möbelhauses bemerkten Arbeiter einer benachbarten Baustelle Gasgeruch. Die Feuerwehr Landau lokalisierte schnell die Gasaustrittsstelle und dichtete diese provisorisch ab. Die Polizei Landau sperrte die umliegenden Straßen. Fachkräfte des Versorgungsunternehmens öffneten den Fahrbahnbelag der Dresdner Straße, um die Gaszufuhr zu dem betreffenden Gebäudekomplex zu schließen. Die Absperrmaßnahmen wurden bereits am frühen Nachmittag aufgehoben.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalinspektion Landau besteht der Verdacht, dass unbekannte Täter die metallenen Leitungen entwenden wollten. Bei dem Versuch, diese zu demontieren, wurden sie wahrscheinlich von dem austretenden Gas überrascht.

Zeugen, die heute oder in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmung rund um die Baustelle gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau in Verbindung zu setzen: Telefon 06341-287-0

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell