Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Marienring/Moltke-/Rheinstraße, 17.6.2019, 12.00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Ein Fehlverhalten beim Fahrstreifenwechsel war wohl eine der Ursache eines Verkehrsunfalles an der Kreuzung Marienring/Moltkestraße am 17.6.2019, gegen 12.00 Uhr. Ein bislang unbekannter Pkw wechselte kurz vor der Kreuzung vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin musste hierdurch stark abbremsen. Dahinter befand sich ein Straßenreinigungsfahrzeug, dessen 37-jähriger Fahrer die Situation zu spät erkannte und auf den Pkw der 57-jährigen aufgefahren ist. Die 57-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 9000.--EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

