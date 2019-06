POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.06.2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Unfallverursacher flieht

Ort: Kelberg, Auf Hermes

Zeit: 11.06.2019, 19.00 Uhr bis 12.06.2019, 08.00 Uhr

Eine Autofahrerin hatte ihren Leihwagen auf einem Parkplatz abgestellt. Am Folgetag stellte sie eine Beschädigung am Fahrzeug hinten rechts fest. Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer war gegen den Kotflügel gefahren und hatte sich unerkannt entfernt. Die Polizei sucht Zeugen, 06592-96260

Ereignis: Jugendliche bei Unfall verletzt

Ort: Udler, K 14

Zeit: 12.06.2019, 12.50 Uhr

Eine 16-Jährige aus der VG Daun befuhr mit ihrem Leichtkraftfahrzeug, 45 km/h, die K 14 von Udler in Richtung GIllenfeld, Auf der regennassen Fahrbahn verlor die junge Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte nach links, wo sie von der Fahrbahn abkam. Im dortigen tiefen Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug und blieb letztlich auf der Beifahrerseite liegen. Mit vermutlich nur leichten Verletzungen wurde die Jugendliche ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

