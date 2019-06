Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Römerstraße in Wittlich

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 13.06.2019 ereignete sich gegen 09:35 Uhr ein Verkehrsunfall in Wittlich, Römerstraße, auf Höhe der Firma Physio Fit Engel. Vom dortigen Parkplatz fuhr ein weißer Pkw auf die Römerstraße auf und missachtete den Vorrang eines, auf der Römerstraße fahrenden Mercedes. Die Mercedesfahrerin wich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, dem anderen Pkw aus und beschädigte hierbei ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand. Das weiße Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Vorfall werden bei der Polizei Wittlich erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell