POL-PDKH: Radfahrer gestürzt

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am 11.09.2018 gegen 15:13 Uhr befuhr ein Jugendlicher mit seinem Mountainbike die K9 von St. Johannisberg in Richtung Hochstetten-Dhaun. Infolge unangepasster Geschwindigkeit verlor er auf der Gefällstrecke die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der Schutzengel des jungen Mannes leistete ganze Arbeit, da sich der Radfahrer trotz Fehlendem Schutzhelmes lediglich Schürfwunden an Armen und Beinen zuzog.

