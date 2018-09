POL-PDKH: Wildunfall

Heimweiler L182 (ots) - Am 11.09.2018 gegen 06.30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW die L 182 aus Richtung Becherbach kommend in Fahrtrichtung Heimweiler. Kurz vor der Ortslage Heimweiler kreuzt ein Reh die Fahrbahn. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem Wildtier. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Das Reh erlag seinen Verletzungen.

