POL-IZ: 180910.4 Itzehoe: Einbruch in Schuhgeschäft

Itzehoe (ots) - Nach dem Einbruch in ein Itzehoer Schuhgeschäft sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag, die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld.

Im Zeitraum von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 08.55 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über eine Tür in den Laden in der Kirchenstraße ein. Sie durchsuchten die Geschäftsräume und entwendeten schließlich Bargeld und eine unbekannte Menge an Schuhen. Die genaue Schadenshöhe ist bis jetzt noch unklar.

Zeugen, die zur Tatzeit oder davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Innenstadt wahrgenommen haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell