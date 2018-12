POL-NI: Kennzeichendiebstähle/Zeugenaufruf

Auetal (ots) - (smu)

Am Dienstag, 04.12.2018, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 06.12.2018, 08.00 Uhr, kam es in Auetal, in Rehren A/O, in der Straße "Altes Feld" zu mehreren Kennzeichendiebstählen. Von unbekannten Tätern wurden die Kennzeichen von einem Seat Ibiza u. einem BMW entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 80 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rehren unter 05752/1290 oder Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell