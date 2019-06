Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach, Hauptstraße 65, 18.6.2019, 08:00 Verkehrsunfallflucht durch LKW

Landau (ots)

Am 18.6.2019, gegen 08.00 Uhr, verursachte ein Lkw mit Anhänger an einem Wohnanwesen in Rohrbach, Hauptstraße 65 einen Schaden an der Dachrinne und fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Augenzeugen berichteten von einem dunkelgrünen Lkw mit Anhänger als Verursacher der Beschädigung. Das Kennzeichen des Verursachers konnte nicht abgelesen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

