Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Markstraße, 15.6.2019, 14.00 Uhr Zechbetrug

Landau (ots)

Ein amtsbekannter 36-jähriger Mann hielt sich in Landau, Marktstraße am 15.6.2019, gegen 14.00 Uhr in einem Café auf. Den Verzehr eines Getränkes im Wert von 5EUR konnte er nicht bezahlen, da die verwendete Kreditkarte nicht akzeptiert wurde. Danach verließ er das Café, ohne zu zahlen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

