Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Scheune in Moringen

Northeim (ots)

Moringen, Oberer Waldweg - Mittwoch, 03.04.2019, gegen 21.00 Uhr

MORINGEN (fal) - Am Mittwoch gegen 21.00 Uhr kam es in einer freistehenden Scheune am Oberen Waldweg zu einem Brand. Personen oder Tiere wurden dabei nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

Gegen 21.00 Uhr bemerkte ein Spaziergänger mit Hund den Brand in der Scheune und verständigte die in der Nähe wohnenden Eigentümer. Beim Eintreffen der ersten von insgesamt 45 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Moringen und Fredelsloh stand die Scheune samt Strohlager bereits in Vollbrand. Gegen 22.30 Uhr wurde Feuer aus gemeldet. In der Scheune lagerten insgesamt 56 Strohballen, die in der Folge immer wieder aufflackerten.

Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Brandursache liegen bislang noch nicht vor. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Der Spaziergänger, der mit seinem Hund am Dienstabend auf dem Oberen Waldweg unterwegs war und den Brand entdeckt hat, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell