Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug zerkratzt

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 30.04.2019 auf den 01.05.2019 wurde in der Straße Reichelsdell in Idar-Oberstein eine Sachbeschädigung an einem Transporter begangen. Der Geschädigte stellte am Abend sein Fahrzeug, einen weißen Citroen Jumper, vor dem Anwesen Reichelsdell 2 ab. In der Nacht wurde das Fahrzeug durch unbekannte Täter komplett zerkratzt. Die Front, beide Seiten des Transporters und eine Scheibe wurden hierbei mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt.

Rückfragen und Hinweise bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 189 (OIE AG)

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610 oder 06781-450570

Telefax: 06781-4505719

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell