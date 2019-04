Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Umweltdelikte geklärt, Tatverdächtiger ermittelt

Morbach (ots)

Seit Mitte April 2019 wurden an mehreren Stellen in der Einheitsgemeinde Morbach, insbesondere in den Gemeindeteilen Rapperath und Hinzerath, Altreifen illegal entsorgt. An insgesamt 11 Stellen wurden etwa 170 Reifen abgelegt. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 43-jähriger aus der Einheitsgemeinde Morbach als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser gab auch die illegale Entsorgung der Altreifen zu. Zum Motiv des Tatverdächtigen können keine konkreten Angaben gemacht werden. Neben einem Bußgeld werden dem Tatverdächtigen auch die Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung der Reifen auferlegt.

