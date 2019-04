Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: versuchter Einbruchdiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

Am Osterwochenende kam es zwischen Ostersonntag und Mittwoch, dem 24.04.2019, im Kammerwoog zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Geräteschuppen. Hierbei versuchten die bislang unbekannten Täter die Tür des Schuppens aufzubrechen, was jedoch nicht gelang.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/ 5610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell