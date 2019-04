Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erneuter Einbruch in Gaststätte in der Wilhelmstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 26.04.2019, gegen 01.45 Uhr, kam es zu einem erneuten Einbruch in eine Gaststätte in der Wilhelmstraße (Übergang von der Wasenstraße), nachdem bereits am 21.04.2019 in diese Gaststätte eingebrochen worden war (wir berichteten bereits). Vermutlich der gleiche Täter machte sich an dem aufgrund des zurückliegenden Einbruchs provisorisch gesicherten Fenster zu schaffen und gelangte auch auf diesem Weg in das Lokal. Hier wurde er jedoch durch die Alarmanlage gestört und flüchtete ohne Beute. Der Täter wird durch einen Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, trug schwarze Hose und schwarzen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-568670, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781-5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

