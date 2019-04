Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt, Unfallverursacher flüchtig

Schweich (ots)

Am Montag, dem 29.04.2019 um ca. 07:45 Uhr touchierte ein unbekannter PKW-Fahrer beim Überholvorgang einen Fahrradfahrer, welcher daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam, stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfall ereignete sich auf der L141 (Moselbrücke Schweich) unmittelbar vor dem Kreisverkehr (B53) am Ortseingang Schweich. Bei dem PKW handelt es sich vermutlich um einen grauen VW Golf Plus, der von einem ca. 50 Jahre alten Mann mit grauem Haar geführt wurde. Hinweise zum Verkehrsunfall erbittet die Polizeiinspektion Schweich.

