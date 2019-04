Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in zukünftigen Dönerladen

Birkenfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, den 25.04.2019, bis Samstag, den 27.04.2019, in Räumlichkeiten "Am Zimmerbach" in Birkenfeld ein. Diese werden gerade zu einem Dönerimbiss umgebaut. Hierbei wurden sowohl ein Kaffeevollautomat, als auch mehrere hochwertige Baumaschinen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

