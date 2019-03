Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tankstelle in Höckelheim überfallen

Northeim (ots)

Höckelheim, Northeimer Straße - Mittwoch, 27.03.2019, 21.55 Uhr

HÖCKELHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 21.55 Uhr hat ein maskierter Mann die Tankstelle in Höckelheim überfallen und dabei mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Personen kamen bei dem Raub nicht zu schaden.

Kurz vor Geschäftsschluss betrat der maskierte Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Mit einer zumindest echt aussehenden Schusswaffe bedrohte er die 37 Jahre alte Angestellte. Der Täter ließ sich das Bargeld aus der Kasse geben. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß auf der Northeimer Straße in Richtung der Kreuzung Torstraße/Am Hasselberg.

Der Täter ist ca. 170 bis 175 cm groß, sprach hochdeutsch und war dunkel gekleidet. Maskiert hatte er sich mit einem Tuch und einer ins Gesicht gezogenen Kapuze.

Unmittelbar nach Meldung des Raubüberfalls wurden mit mehreren Streifenwagen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die aber nicht zum Ergreifen des Täters führten.

Das 2. Fachkommissariat der PI Northeim hat noch in der Nacht die Ermittlungen wegen Räuberischer Erpressung aufgenommen. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr in Höckelheim eine auffällige Person oder einen auffälligen Pkw beobachtet haben oder die den Täter auf seiner Flucht gesehen haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

