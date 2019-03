Polizei Düren

POL-DN: Pkw eines uneinsichtigen Autofahrers sichergestellt

Düren (ots)

Komplett uneinsichtig zeigte sich am Samstag ein 23-Jähriger. Tags zuvor war er bereits berauscht und ohne Fahrerlaubnis durch die Polizei angehalten und kontrolliert worden. Aufs Fahren wollte er aber wohl nicht verzichten.

Am Freitag, gegen 18:10 Uhr, war der Mann mit Wohnsitz in Düren in der Innenstadt unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde er angehalten. Auf die Frage nach seinem Führerschein entgegnete er, noch keinen zu besitzen. Er habe sich in einer Fahrschule angemeldet und arbeite gerade daran. Da sein Verhalten den Verdacht nährte, dass er zudem unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache in Düren eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde ausdrücklich mitgeteilt, dass er kein Kraftfahrzeug führen dürfe, bis er eine Fahrerlaubnis habe.

Am nächsten Tag jedoch fiel der Mann erneut auf. Im Rahmen der Streifenfahrt trafen die Beamten, von denen einer tags zuvor an der Kontrolle beteiligt war, in der Wilhelmstraße auf ihn. Der 23-Jährige war gerade dabei, die Fahrertür seines Wagens zu öffnen. Mit dem Hinweis der Polizisten, dass er doch wisse, dass er kein Auto fahren darf, ließ er von seinem Vorhaben ab. Die Einsicht war jedoch nur von kurzer Dauer: keine fünf Minuten später trafen die Beamten den jungen Mann fahrenderweise auf der Philipstraße an. Eine erneute Kontrolle war die Folge: Neben der fehlenden Fahrerlaubnis bestand erneut der Verdacht des Drogenkonsums. Er wurde zur Wache verbracht, wo er deutlich zum Ausdruck brachte, dass er zum einen gegen eine weitere Blutprobe Widerstand leisten würde und dass er zum anderen jederzeit wieder mit seinem Auto fahren werde. Nach einem kurzen Aufenthalt in einer Gewahrsamszelle hatte der 23-Jährige sich schließlich so weit beruhigt, dass eine Blutprobe entnommen werden konnte. Ein vorher durchgeführter Drogentest war erneut positiv ausgefallen. Zur Verhinderung weiterer Fahrten ohne Fahrerlaubnis stellten die Beamten das Auto sicher.

