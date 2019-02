Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinniedesheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bild-Infos

Download

Kleinniedesheim (ots)

Am 16.02.2019, um 08:15 Uhr verliert ein 37-jähriger Pkw-Fahrer im Kurvenbereich der Bobenheimer Straße in Kleinniedesheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert zunächst mit einer Hauswand. Anschließend stößt das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammen. Durch den Aufprall wird sowohl der Unfallverursacher als auch die Beifahrerin im Ford verletzt. Beide Personen werden vor Ort ärztlich behandelt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Da bei dem Unfallverursacher Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt wird, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die 48-jährige Beifahrerin des Fords trägt mehrere Prellungen und Blutergüsse davon, der Unfallverursacher zieht sich nur leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen ist Totalschaden entstanden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 16.500 Euro geschätzt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptun-fallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell