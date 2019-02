Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer Stadtgebiet (ots)

Am Vormittag des 15.02.2019 wurden im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen von Pkw- und Fahrradfahrern insbesondere im Hinblick auf das Verkehrssicherheitskonzept durchgeführt. In der Auestraße und am St.- Guido- Stifts- Platz konnten insgesamt 21 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt werden. Weiterhin wurden sechs Pkw-Fahrer und ein Fahrradfahrer beim Benutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt erwischt. Gegen diese Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurden in der Wormser Straße drei Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen, die diese entgegen der Einbahnstraßenreglung befuhren. Die Polizei weist darauf hin, dass es auch in Zukunft zu vermehrten Kontrollen von Fahrradfahrern in Hinblick auf die Unfallvermeidung kommen wird.

